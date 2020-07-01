Почти четверть украинцев находятся за чертой бедности

Киев, 1 июля. Доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума в прошлом году получали 400 тыс. украинцев (1,1% населения), сообщает Госстат Украины.

Размер законодательно установленного прожиточного минимума на Украине в 2019 году составлял 1 902,1 гривен в месяц (около 5 тыс. рублей). Доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,9 млн (23,1%) украинцев. Размер минимума составлял 3 660,9 гривен в месяц (около 9,6 тыс. рублей).

Отмечается, что в прошлом году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.

Украинский депутат Вадим Рабинович ранее отмечал, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом, помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны, передает RT.

До этого глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили прогнозировал, что Украину ожидают кризис, бедность и массовое банкротство после отмены ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области уверен, что из-за грядущего кризиса многие компании обанкротятся, поэтому далеко не все украинцы смогут вернуться на работу.