Глава Нацбанка Украины ушел в отставку из-за «политического давления»

Киев, 1 июля. Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку из-за «систематического политического давления». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении», — говорится в сообщении.

По словам Смолия, на протяжении длительного времени регулятор подвергался «систематическому политическому давлению», что стало причиной его увольнения.

«Это делает невозможным эффективное выполнение возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью НБУ и взаимодействие с другими государственными органами», — пояснил Смолий.

Он также добавил, что его отставка является предостережением от дальнейших попыток власти подорвать институциональные основы НБУ.

Стоит отметить, что увольнение Смолия должно быть утверждено Верховной радой. По предварительным данным, вопрос о его отставке может быть рассмотрен 3 июля в ходе заседания Рады. В ходе рассмотрения вопроса об отставке Смолий выступит перед депутатами Рады с отчетом о проделанной работе, а также ответит на вопросы украинских парламентариев. Смолий возглавлял НБУ с марта 2018 года.