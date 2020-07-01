Пугачева устроила сюрприз Максиму Галкину

Москва, 1 июля. Звезды российского шоу-бизнеса вернулись к своей привычной жизни после завершения режима самоизоляции. Первым делом российские звезды возобновили встречи с друзьями и теплые вечерние посиделки. Семья эстрадной певицы Аллы Пугачевой не стала исключением. Примадонна организовала домашний пикник, гостями которого стала семья старшего брата Максима Галкина.

При этом пикник стал сюрпризом для юмориста, которого дома встретила большая компания, после его трехдневного отсутствия в Москве.

Телеведущий опубликовал видеоролик на своей странице в Instagram, на кадрах которого запечатлены члены семьи в ожидании юмориста. Вначале съемку вела Лиза Галкина, затем инициативу перехватила Алла Пугачева. Звезда показывает наследников Лизу и Гарри, а также брата Максима Галкина с женой и детьми.

«Семейный очаг», — говорит Пугачева за кадром.

Позднее на видео появляется Максим Галкин, который был приятно удивлен сюрпризу.

«К нам приехал, к нам приехал наш Максюша дорогой», — хором запели родственники Галкина.

Галкин пришел в восторг от такого приятного сюрприза. Фанаты и подписчики телеведущего испытали не меньшую радость, отметив, гармонию и идиллию, которые царят в звездной семье.