Адвокат Ефремова рассказал о буднях артиста под домашним арестом

Москва, 1 июля. Виновник смертельного ДТП артист Михаил Ефремов под домашним арестом смотрит только спортивные каналы и продолжает отказываться от услуг врачей. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

По словам юриста, дело заслуженного артиста вскоре будет передано в суд, который и вынесет приговор. Находясь под домашним арестом, Ефремов отказывается обращаться к врачам, несмотря на ухудшение самочувствия, заявил Пашаев.

«Последний раз, после того, когда Михаилу было плохо с сердцем — объяснил ему: при любом недомогании сразу вызывай врача. Это не является нарушением домашнего ареста. Он ничего не хочет, потому что до сих пор не отошел от шокового состояния. Тяжело морально ему. Общается со мной, со следователем, с женой и детьми», — сообщил адвокат в интервью KP.RU.

По совету юриста Ефремов не смотрит новости, отдавая предпочтение спортивным каналам и телеканалу «Культура».

При этом Пашаев добавил, что Ефремов до сих пор не знает, что в его деле появился четвертый потерпевший.

«Михаил Олегович до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Реально хочет им помочь. Он не знает, какая борьба идет за деньги, он с ума сойдет, если это услышит. Царство небесное погибшему Сергею Захарову. Но его родня рвется в бой, чтобы каждого признали потерпевшим. За 20 лет работы впервые такое», — добавил адвокат.

Напомним, ранее потерпевшими были признаны брат, вдова и сын погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Позднее к этому списку добавился младший сын мужчины. Примечательно, что у Захарова была не только законная супруга, но и гражданская жена. Последняя добивалась того, чтобы ее также признали потерпевшей, однако российским законодательством это не предусмотрено.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня, передавал RT. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

Многие общественные деятели, политики и юристы сходятся во мнении, что актер должен понести заслуженное наказание и отбывать срок в колонии. В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам взять под контроль расследование дела о ДТП с участием Ефремова, отметив, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.