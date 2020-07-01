Эксперт рассказала о преимуществах «умных» счетчиков

Москва, 1 июля. «Умные» счетчики избавят россиян от необходимости каждый месяц сдавать показания с приборов учеты электроэнергии, заявила исполнительный директор предприятия «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

По ее словам, новая система будет снимать показания и поквартирно, и на входе в дом.

«Соответственно не нужно, чтобы ходили сотрудники поставщика и перепроверяли за гражданами, не нужно самому сдавать показания приборов учета», — сказала Разворотнева в беседе с «Известиями».

Она подчеркнула, что «умный» счетчик не поможет россиянам экономить на платежках ЖКХ. Разворотнева говорит, что для этого необходимо заниматься энергоэффективностью, в том числе ставить светодиодные лампы или датчики движения.

Напомним, что 1 июля в России вступил в силу закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, включающих в себя «умные» счетчики. С 2022 года установке будут подлежать исключительно интеллектуальные приборы учета. В Министерстве энергетики РФ отмечали, что данное решение позволит сократить потери электроэнергии на 70–80 млрд рублей в год.

Ранее сообщалось, что Ростех и Фонд развития промышленности запустили производство «умных» счетчиков. Первую партию из 30 тыс. приборов выпустят уже этой осенью.