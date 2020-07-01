Собчак попыталась выведать скандальные подробности ухода Шафран от Соловьева

Москва, 1 июля. Российский телеведущий Владимир Соловьев не дал журналистке Ксении Собчак повода для развития скандальной истории из-за ухода Анны Шафран из его проекта.

Факт того, что коллега радиоведущего Владимира Соловьева Анна Шафран покидает его проект, спровоцировал пристальный интерес со стороны российской журналистки Ксении Собчак. Так, в сетевом издании «Царьград» было указано на то, что ранее Собчак попыталась выяснить причину такого развития событий во время интервью с самой Шафран. Однако ей не удалось выведать «скандальные подробности». Затем данный вопрос был поднят и во время «стрима» с Соловьевым.

«Я считаю Анну Борисовну выдающимся журналистом, блестящим профессионалом и моим личным другом», — по сообщению издания, заявил Соловьев, сорвав попытку Собчак «похайповать» на острой теме.

Поясняя причину ухода Шафран из общего с ним проекта, Соловьев отметил, что у его коллеги есть собственные программы. Помимо этого, им была выражена уверенность, что в будущем их у нее станет еще больше. В настоящий же момент «им вдвоем стало тесно в формате одной передачи», что и послужило поводом для расставания с коллегой.

Ранее радиоведущая Анна Шафран, отвечая на вопрос Ксении Собчак о причине ухода из шоу Соловьева, рассказала о том, что инициатором подобного решения стал ее соведущий, с которым у нее наметились расхождения во взглядах. В итоге это стало очевидно во время одного из выпуска радиопередачи.