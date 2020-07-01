Ставший долларовым миллионером рэпер Моргенштерн объяснил свои высокие доходы

Москва, 1 июля. Популярный рэпер Моргенштерн показал выписку о доходах и расходах. По его словам, он уже стал долларовым миллионером.

Артист не стесняется говорить, сколько он зарабатывает и тратит. В программе на YouTube «Че Каво» исполнитель рассказал, что с некоторых пор является долларовым миллионером. Как оказалось, доход у артиста складывается не только с концертов, поэтому пандемия коронавируса не особо сказалась на его состоянии.

«Мне приходят средства с монетизации на YouTube — это примерно 350 тысяч рублей в месяц. Интеграция в ролики у меня стоит где-то полтора миллиона. В клипы подороже — около пяти миллионов. Около 300-400 тысяч прилетает с продажи мерча», — поведал 22-летний исполнитель.

Рэпер также получает хорошие деньги от Instagram. По его словам, сторис стоят у него от 500 тысяч рублей, фотопост — 600-800 тысяч рублей, видео — 1,2 млн рублей.

Он добавил, что с каждого выступления он получает около 500 тысяч рублей. Кроме того, примерно четыре миллиона ежемесячно «капает» ему на счет с треков.

Чтобы не быть голословным, говоря о высоких доходах, артист показал выписку о доходах. Выяснилось, что за год он заработал более 80 миллионов рублей. Однако и расходы у рэпера приличные: за май он потратил 9,4 млн рублей, за половину июня — 7,5 млн рублей.