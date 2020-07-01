Польша поставила 100 военных летчиков на грань гибели, разорвав отношения с РФ 

Варшава, 1 июня. Около ста военных летчиков Польши семь лет находились на краю гибели из-за подорванных отношений Польши с Россией. К неутешительным выводам пришло издание Onet.pl, выяснив истинные причины авиакатастрофы МиГ-29 ВВС Польши.

Инцидент произошел в 2018 году. Пилот МиГ-29 капитан Кшиштоф Собаньский погиб при попытке катапультироваться из неисправного самолета: его парашют не раскрылся.

По данным польского издания, чей перевод представил «Царьград», причиной гибели пилота стало неисправное кресло для катапультирования. При этом такой же дефект есть у всех истребителей МиГ-29, доставшихся Польше от СССР.

«Около ста пилотов по незнанию летали на неисправных креслах в течение семи лет. Почти у всех у них была ситуация, в которой они планировали катапультирование», — подчеркивает издание.

Журналисты обращают внимание, что виновниками трагедии являются польские власти, которые многие годы выясняли отношения с Россией, результатом чего стало прекращение военно-технического сотрудничества между странами. Польским предприятиям пришлось ремонтировать советскую технику, не прибегая к помощи специалистов из России.

Все это привело к тому, что польские специалисты при модификации кресла для катапультирования изготовили так называемое срезное кольцо из материала, который в три раза прочнее, чем того требуют рекомендации. Данное кольцо во время катапультирования разрывает специальный заряд, благодаря чему и происходит раскрытие парашюта. Однако из-за высокой прочности кольцо перестало размыкаться, это и стало причиной гибели пилота в 2018 году.

Ранее в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» историк Евгений Гурьев рассказал об истоках ненависти Польши к России. По его словам, «Польша вновь возникла в огне русской гражданской войны и на фоне распада империй Центральной Европы и в значительной мере создавалась при помощи Франции, в первую очередь, и Антанты». С 1920-х годов в первую очередь Франция выстраивала концепцию «санитарного кордона» в Восточной Европе.