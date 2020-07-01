Памфилова прокомментировала отсутствие маски у Мишустина на избирательном участке

Москва, 1 июня. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова прокомментировала отсутствие медицинской маски у главы российского правительства Михаила Мишустина в ходе голосования на избирательном участке.

«Мишустин, я знаю, у него зашкаливают супер-пупер антитела, но вообще-то мог бы и надеть, конечно», — пояснила Памфилова.

1 июля премьер-министр России Михаил Мишустин пришел на столичный избирательный участок №90, который расположен на улице Николаева в районе Дома правительства РФ. При этом глава правительства голосовал без медицинской маски и перчаток. В мае Михаил Мишустин переболел коронавирусной инфекцией, после чего вернулся к исполнению своих обязанностей.

Президент России Владимир Путин также принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля. Глава государства прибыл на участок в здании президиума Российской академии наук, который расположен на юго-западе Москвы. Как и Михаил Мишустин, глава государства голосовал без медицинской маски и перчаток.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке. При этом ранее Путин отмечал, что надеется не стать пациентом Московской городской клинической больницы № 52, перепрофилированной для приема больных с коронавирусной инфекцией.

Напомним, 25 июня в России стартовало голосование в поддержку поправок в Конституцию, которое завершится 1 июля. Стоит отметить, что во многих регионах РФ была зафиксирована рекордная явка избирателей на голосование по поправкам в Конституцию. По данным ЦИК РФ к 20.00 мск средняя явка по России составила 64,99%. За голосованием следит порядка полумиллиона наблюдателей. При этом в Россию прибыло множество иностранных экспертов, среди которых есть политики, общественные деятели и журналисты.