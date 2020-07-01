Звезда «Не родись красивой» надела жакет на голое тело

Москва, 1 июля. Российская актриса Мария Машкова снялась в откровенной фотосессии, что вызвало восторг у поклонников ее творчества.

Звезда сериала «Не родись красивой» опубликовала в своем профиле в Instagram откровенный снимок. Машкова надела жакет на голое тело.

«Раскорячило. Расширило. Распростерло. Распластало. А у вас как дела?» — написала 35-летняя звезда.

Поклонники артистки обратили внимание на пикантное фото, на котором Машкова выглядит раскрепощенно и очень сексуально. Дочь народного артиста России Владимира Машкова получила десятки хвалебных отзывов о снимке.

«Круто тебя распластало! Сексуальненько», — написала zapominayu.

«Взбудоражило! Встрепенуло! Ошарашило! Возгорело! Обезумело, остолбенело и воспрянуло!» — поделился эмоциями lvalery1950.

«Какая красивая фотография!» — добавила yulia.benjamin.

«Небось, бабы от зависти задавились», — написал ivanovaleksandr9053.

Сейчас актриса живет в Соединенных Штатах. Она переехала туда несколько лет назад вместе с мужем и детьми. Впрочем, переезд не мешает ей делать карьеру в России. Недавно вышел сериал «Окаянные дни», в котором актриса исполнила роль матери двоих детей во время самоизоляции, которая не успевает уследить за всем.