Бузова и Кудри заплатят более 700 тысяч рублей за украденную песню

Москва, 1 июля. Певицы Ольга Бузова и Настя Кудри проиграли суд композитору Алексею Парфенову, который ранее обвинил поп-исполнительниц в плагиате.

Скандал вокруг певиц разгорелся в 2017 году после выхода клипа на песню «Нам будет жарко». В ней композитор, известный как DJ Tivoli, узнал свое произведение Tivoli Trap Demo, написанное в 2014 году.

Мужчина обвинил звезд в плагиате и подал на знаменитостей в суд. Ответчики попытались обвинить его в фальсификации доказательств.

В деле пришлось разбираться специалистам Московской консерватории, которые признали, что трек является плагиатом.

В итоге Бузовой и Кудри придется заплатить за украденную музыку. Арбитражный суд взыскал со звезд 738 тысяч рублей.

В начале июня Бузову вновь обвинили в плагиате. На этот раз негодование высказала бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова. Девушка утверждает, что клип телезвезды «Орбит без сахара» напоминает ее творение, которое так и не вышло в свет из-за постоянного переноса даты презентации видео. Овсянникова намерена подать на 34-летнюю телеведущую в суд.