Коронавирус вызвал у 62-летнего француза мучительную многочасовую эрекцию

Париж, 1 июля. Коронавирус вызвал у 62-летнего француза приапизм — длительную и болезненную эрекцию, не связанную с сексуальным возбуждением. Об этом рассказала доктор Мириам Ламамри.

Мужчина поступил в больницу с тяжелой формой COVID-19. Симптомы приапизма проявились у него во время лечения. В частности, по словам врача, француз в течение четырех часов страдал от мучительной эрекции, которая не характерна для его возраста.

Ламамри объяснила, что инфекция спровоцировала формирование свертков крови внутри сосудов. По ее словам, это первый известный случай тромбоза полового члена у пациента с коронавирусом.

«Скорее всего, ему понадобится протез полового члена, если он захочет сохранить потенцию», — предположил английский хирург-уролог Ричард Вайни.

Француз оставался в реанимации две недели, его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики рассказали, что мужчина в итоге выздоровел.

Как рассказал ранее врач уролог-андролог Сергей Боголюбов, в настоящее время до конца не известно, влияет ли COVID-19 на созревание сперматозоидов. Однако на этом процессе, по его словам, может отражаться прием антибиотиков и других сильных препаратов, которые назначаются для лечения болезни.

Коронавирус нового типа, вспышка которого произошла в Китае в декабре 2019 года, охватил почти весь мир. По последним данным, зафиксировано свыше десяти миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни более 500 тысяч человек.