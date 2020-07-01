Вдова Проскурина рассказала, когда состоится прощание с актером

Москва, 1 июля. Прощание с актером Виктором Проскуриным запланировано на 4 июля, родственники намерены запросить у московских властей разрешение на публичную церемонию. Об этом сообщила вдова артиста Ирина Хонда.

Заслуженный артист РСФСР умер во вторник, 30 июня, на 69-м году жизни. Причиной кончины стал приступ обструкции легких.

«Завтра к вечеру будет понятно. Ориентировочно — в субботу. Сейчас я только возвращаюсь в Москву, буду решать этот вопрос. Планирую попросить государство, московских властей о том, чтобы они разрешили провести публичное прощание», — пояснила Хонда.

Она также добавила, что прощание, вероятно, пройдет в Доме кино, однако вопрос окончательно еще не решен.

«Думаю, все получится, потому что пока резонанс очень хороший, все хотят помочь, возможно, получится провести прощание с соблюдением мер социальной дистанции и другими необходимыми мерами безопасности. Но пока я не понимаю, что получится», — сказала вдова актера.

Виктор Проскурин родился в 1952 году, закончил театральное училище имени Щукина. Широкой публике артист известен ролями в кинофильмах «Большая перемена», «Выйти замуж за капитана», «Пиковая дама», «Жестокий романс», «Дорога на край жизни», «Очаровательные негодники».