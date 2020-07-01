Почитатели Людмилы Зыкиной приносят цветы к ее могиле спустя 11 лет после смерти

Москва, 1 июля. 11 лет назад в этот день умерла заслуженная артистка России Людмила Зыкина. На ее могилу на Новодевичьем кладбище каждый год приносят цветы родственники и почитатели творчества певицы, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

«Кто же не знает Людмилу Зыкину? У нее такой красивый голос был, можно было бесконечно слушать», — рассказывает пожилая женщина, замерев возле могилы народной артистки.

Каждый прохожий узнает певицу по характерной фигуре, многие делают фотографии. Большинство людей пришли на кладбище к своим родственникам или держат путь в монастырь, но каждый останавливается, чтобы разглядеть статую Людмилы Георгиевны.

Могила Зыкиной ухожена, в горшках стоят свежие цветы. Видно, что артистку не забывают даже спустя 11 лет после смерти.

Рядом с певицей расположились другие известные личности. Так, справа от Зыкиной находится могила Татьяны Самойловой, известной советской и российской актрисы. За ее могилой тоже хорошо ухаживают, регулярно приносят цветы и узнают в ее лице актрису из любимых фильмов.

Слева расположена могила Галины Улановой, прима-балерины Ленинградского театра оперы и балета и Большого театра СССР. За этой могилой уже почти никто не ухаживает, но приносят цветы.

Людмила Зыкина умерла 1 июля 2009 года от сердечно-почечной недостаточности в возрасте 80 лет. Спустя три года после смерти на ее могиле возвели памятник.

Зыкина получила звание героя социалистического труда и народной артистки СССР, два ордена Ленина, а также ордена «Знак почета» и «За заслуги перед Отечеством». Она стала лауреатом Ленинской и Государственной премии РСФСР, была награждена медалями «За оборону Москвы» и «Ветеран труда».