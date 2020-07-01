Порошенко в суде призвал Зеленского упрятать его за решетку

Киев, 1 июля. Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Судья Сергей Вовк заявил, что судебное заседание будет продолжено 8 июля. По его словам, данное решение принято в связи с необходимостью обеспечить явку в суд свидетелей и понятых, которые присутствовали при вручении обвинения экс-президенту Украины.

Стоит отметить, что Петр Порошенко принял участие в сегодняшнем судебном заседании, в ходе которого обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

«Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте», — призвал Порошенко.

Он также добавил, что если установлена его вина, то он должен быть срочно наказан, а если нет, то власти должны перед ним извиниться.

Напомним, 10 июня следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины допросили Порошенко в рамках уголовного дела о незаконном назначении Сергея Семочко главой Службы внешней разведки. Кроме того, экс-президенту Украины вручили письменное сообщение о том, что он является подозреваемым в данном уголовном деле.

В настоящее время ГБР расследует 16 уголовных дел в отношении Порошенко и его соратников. Уголовные дела касаются легализации доходов, полученных преступным путем и вмешательства в деятельность судей. Кроме того, бывший глава государства подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением, а также в государственной измене.