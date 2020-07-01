Звезда «Папиных дочек» опубликовала свои откровенные фото для мужского журнала

Москва, 1 июля. Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова снялась обнаженной для обложки мужского журнала Maxim.

«Из не вошедшего в журнал. Вошедшее выложить не могу, мама не одобрит. Но для меня это искусство», — написала актриса в описании к серии снимков.

На черно-белых снимках Дарья появляется то прозрачной рубашке, но в одних трусах, прикрывая грудь большим листом растения. Подписчики Мельниковой согласились, что фотографии, действительно, выглядят очень эстетичными,

«Действительно тонкое искусство», ««Божественно!», — пишут фолловеры.

Правда, среди подписчиков нашлись и те, кто засомневался в приличии этих снимков.

«А муж знает, чем вы тут занимаетесь?» — поинтересовался один из подписчиков.

Дарья ему, правда, не ответила.

Напомним, избранник Мельниковой Артур Смолянинов тоже актер. У них есть двое сыновей. Старший ребенок родился в 2015 году, его назвали в честь отца, Артуром. А в 2018 году появился на свет второй сын Марк. Дарья считает, что Артур прекрасно справляется с ролью отца, но при этом она не скрывает, что у них бывают ссоры и разногласия.