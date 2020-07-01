Донбасс сегодня: в ВСУ разворовали помощь США, Нацгвардия подавляет бунты шахтеров

Донбасс, 1 июля. Военная помощь США разворовывается со складов в зоне ООС. Комбриг ВСУ шесть часов продержал на позициях раненого солдата. Националисты из Славянска и Мариуполя едут в Киев разгонять протестующих шахтеров. Новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Передовые части украинской армии за сутки нарушили режим прекращения огня пять раз. В ЛНР из минометов обстреляна Калиновка, в ДНР с использованием минометов и противотанковых ракетных комплексов обстреляны Донецк, Горловка и Стыла. На северо-западе Донецка управляемой ракетой ВСУ разрушена видеокамера, установленная ОБСЕ для наблюдения.

Недостача на военных складах ВСУ

Представители управлений Народной милиции ДНР и ЛНР поделились данными о масштабах хищений военного имущества со складов украинской армии. В Луганске рассказали о выявлении штабной комиссией Операции объединенных сил в 25-й воздушно-десантной бригаде пропажи десяти приборов ночного видения, трех снайперских винтовок и более десятка бронежилетов зарубежного производства, поставленных в украинскую армию США. Командование северной оперативно-тактической группировкой приказало комбригу десантников возместить утраченное за свой счет. Кроме того, в 24-й механизированной бригаде выявлена недостача аккумуляторов и дизтоплива на сумму около 150 тысяч гривен. Установлен факт подделки подписей руководства бригады по списанию топлива.

Проверка, проводимая в 10-й горно-штурмовой бригаде перед ее уходом из зоны ООС, выявила недостачу гранатометных выстрелов в количестве 830 единиц, сообщили в Донецке. В пояснительных записках ротные командиры украинской бригады указали, что боеприпасы были использованы для выполнения боевых задач. Командир Зубанич в срочном порядке оформил проведение соревнований на лучший гранатометный расчет. Выданные выстрелы распределили по подразделениям, чтобы скрыть недостачу.

Командиры ВСУ не спешат сохранять жизни своих подчиненных

Около шести часов комбриг ВСУ 54-ой механизированной бригады ВСУ Алексей Майстренко не отдавал приказ на эвакуацию раненого с поля боя, сообщают в донецком управлении Народной милиции. При проведении военнослужащими бригады ремонтных работ на передовой произошел взрыв, ранения получил солдат Хлопекиз 46-го батальона «Донбасс», который входит в состав 54-й бригады. После инцидента комбриг шесть часов подряд ожидал обстрела со стороны ДНР, чтобы лживо заявить, что солдат ранен в ходе боевых действий. Военнослужащего эвакуировали только тогда, когда стало понятно, что он вскоре может скончаться от кровопотери и травм.

Группы нацгвардейцев из зоны ООС направляются в Киев

Министр МВД Украины Арсен Аваков отдал распоряжение о создании подразделений из состава Национальной гвардии, которые должны выехать из зоны боевых действий для подавления протестов в Киеве. В оборонном ведомстве ДНР сообщают, что данные подразделения формируются для усмирения шахтерских акций протеста. Работники собрались бастовать из-за задержек зарплаты.

В Славянске и Мариуполе собрали по 90 нацгвардейцев, которые уедут в Киев. Все получили задание задерживать активистов и зачинщиков демонстраций, чтобы была возможность в максимально сжатые сроки подавить возможные беспорядки.