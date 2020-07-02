Русскоязычная жительница Техаса назвала виновных в межрасовых конфликтах в США

За всеми протестами и погромами, которые сотрясают Америку уже более месяца, стоит финансовая и организационная поддержка со стороны Демократической партии США. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявила жительница Хьюстона, редактор русскоязычного издания «Наш Техас» София Гринблат.

«Так как погибший Джордж Флойд жил здесь, в Техасе, у нас проходили его похороны — рассказала София. — Он родился в штате Каролина, потом учился в школе в нашем штате. Флойд, конечно, сразу же стал «двойным национальным героем». В начале июня в центре Хьюстона прошел марш его одноклассников. Организацией занималась мэрия, были перекрыты все улицы по маршруту шествия. В первых рядах шла член Палаты представителей от Демпартии Шейла Джексон Ли. Это был действительно большой марш протеста».

Как утверждают организаторы, на марш собралось около 60 тысяч человек, несмотря на то, что это был самый разгар эпидемии COVID-19. В основном акция прошла мирно, но после окончания марша группа людей расходиться не захотела, поэтому полиции пришлось задержать несколько человек.

В самые первые дни выступлений было арестовано 167 человек, в основном из-за неподчинения требованиям полиции, но обошлось без беспорядков. При этом все готовились к погромам, и центральные магазины Хьюстона были заколочены листами фанеры, отмечает София.

«Хуже было в Далласе, — продолжает Гринблат. — Там разгромили один из самых дорогих магазинов, где есть что вынести: элитная одежда, сумки и обувь. В самый первый день 25 мая, когда начались погромы по штатам, у нас тоже были небольшие беспорядки, особенно в Далласе, в Остине, чуть-чуть в Хьюстоне. По словам нашего губернатора Грега Эбботта, сейчас ведется расследование разгрома магазина в Остине. Как выяснилось абсолютно точно, разгром координировался «Антифа» по Интернету. То есть все эти погромы в основном были сделаны подстрекателями, они сами собой стихийно не возникли. Нормальным людям это очевидно».

По мнению собеседницы ФАН, в Техасе беспорядков было гораздо меньше, чем в любых других местах, прежде всего потому, что это «особенный штат».

«У нас в штате губернатор — республиканец, он буквально на второй день выступил и сказал, что все погромщики будут строго наказываться, что выделяются Национальная гвардия и техасские рейнджеры, — отметила София. — Они были направлены во все четыре крупных города Техаса — Хьюстон, Даллас, Остин, Сан-Антонио, поэтому у нас все было в основном тихо и мирно. Несмотря на то, что все мэры больших городов у нас демократы и они поддерживают эти шествия, марши в основном проходят без насилия».

Женщина рассказала, как происходила церемония прощания с телом погибшего Флойда. По ее словам, гроб с телом Флойда был установлен в церкви в одном из довольно «черных» районов Хьюстона, где все желающие могли с ним проститься. Доступ в эту церковь был с часу дня до шести часов вечера в течение двух дней. До этого поминовения уже прошли в двух городах.

«Такого количества прессы и разных телеканалов я не видела даже на похоронах Джорджа Буша-старшего и Барбары Буш, — признается собеседница ФАН. — Все было организовано потрясающе четко, это было событие номер один, без преувеличения. У нас в Америке совершенно не принято хоронить или чтобы поминальная служба шла с открытым гробом. А Флойд был в открытом гробу, чтобы все убедились, что он это он».

По свидетельству жительницы Техаса, многие организации отпускали сотрудников с работы на похороны Флойда и оплачивали этот день. Местный университет в Хьюстоне отменил в этот день занятия, даже онлайн, и отпустил всех желающих на митинг.

«На церемонии прощании выступили все общественные деятели, поддерживающие «черные движения»: наши конгрессмены Шейла Джексон Ли и Эл Грин, — продолжает София. — Эл Грин вообще на любом митинге ни о чем другом не может говорить, как только о том, что мы должны вынести импичмент Дональду Трампу. У нас мэр — демократ, поэтому на городском уровне идет полная поддержка. Настолько было явно, что это все было спонсировано и поддержано Демократической партией, что даже становилось стыдно и неловко».

Семье Флойда собрали несколько миллионов долларов, но совершенно непонятно, за какие заслуги, удивляется женщина.

«Для чего нужно было устраивать такие пышные похороны — с этой белой каретой, запряженной белой лошадью, с золотым гробом? Какой пример детям в том, что из него сделали святого, мученика — тоже совершенно непонятно, потому что он рецидивист и преступник, — недоумевает София. — Но люди, которые туда приходили, и я это сама видела, в основном конечно афроамериканцы, приходили с детьми, несли цветы, — для них это действительно было очень важно. Конечно, люди имеют право выходить и протестовать, но то, что они грабят все вокруг, а кто-то все это организует, — просто отвратительно».

Вообще, ожесточенная борьба между республиканцами и демократами за второй крупнейший штат США идет уже давно, напоминает собеседница ФАН. Одно из таких проявлений — это позорная война с памятниками, длящаяся не первый год.

«Два памятника у нас уже сняли, причем это необыкновенно красивые памятники, которые делали лучшие скульптуры, — с сожалением говорит жительница Хьюстона. — Один из них сняли ночью, а до этого его уже двигали один раз. Он называется «Дух Конфедерации». А второй — тот самый первый исторический памятник конфедерату Ричарду В. Даулингу, который был установлен 115 лет назад, даже раньше, чем памятник основателю города Сэму Хьюстону».

В июне 2020 года мэр Хьюстона Сильвестер Тернер принял решение переместить статую Даулинга на территорию исторического комплекса рядом с городом Порт-Артур.

«На это мэр Порт-Артура сказал, что он не хочет себе головную боль, и поэтому теперь девать памятник некуда, — возмущается София. — Его демонтируют, поставят куда-то на склад. Наблюдать все это очень тяжело».

Ранее София Гринблат рассказала ФАН о том, что полицейские США искренне благодарны русскоязычным жителям, которые проводят регулярные акции поддержки стражей порядка.

Напомним, стихийный снос памятников в США начался с волной протестов, вспыхнувших после смерти 46-летнего темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, который был задержан полицейскими 25 мая возле одного из магазинов за попытку расплатиться фальшивыми деньгами.

Так, протестующие в Северной Каролине демонстранты снесли две статуи, установленные около монумента Конфедерации. В Сан-Франциско осквернили памятник испанскому писателю Мигелю Сервантесу. Досталось даже памятникам Христофору Колумбу: по данным СМИ, один монумент обезглавили, а второй сбросили в озеро. А в Нью-Йорке на фоне массовых протестов решили демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, установленный у входа в Американский музей естественной истории.

После смерти Флойда в крупнейших городах США не утихают бунты и беспорядки: толпы крушат машины, бьют витрины, грабят магазины и поджигают полицейские участки. Некоторые местные полицейские стали проявлять солидарность с бунтовщиками, вставая перед ними на колено, а городские власти выразили протестующим свою поддержку. В Сиэтле и Вашингтоне протестующие возвели баррикады.