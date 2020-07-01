Помпео уверен, что США необходимо чаще взаимодействовать с Россией

Вашингтон, 1 июля. Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Вашингтону нужно чаще взаимодействовать с Москвой, однако решение о приглашении России на саммит G7 остается за американским президентом Дональдом Трампом.

По мнению Помпео, Россия вне формата «Большой семерки» представляет риск для США. Но «разговаривать с русскими» все же нужно, уверен госсекретарь.

«Президент [США] решает, какие гости приедут на саммит, это его решение, и я, конечно, оставлю это на его усмотрение. Но я уверен, что очень важно чаще взаимодействовать с Россией», — высказался Помпео.

В качестве примера он привел прошедшие недавно в Вене переговоры Москвы и Вашингтона по теме стратегической стабильности.

Напомним, что до 2014 года существовал формат G8. Однако в том году Запад ввел санкции против России из-за воссоединения с Крымом, которое прошло в полном соответствии с международными нормами, и начала гражданской войны на Украине. Хоть РФ и указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и желает стране преодоления кризиса.

Несмотря на то, что многие европейские политики высказываются за отмену санкций против РФ, G7 до сих пор не вернулась к прежнему формату. Член Совета Федерации Сергей Цеков ранее заметил, что «Большая семерка» находится в глубоком кризисе и не способна влиять на ситуацию в мире.