Москва, 1 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятной вторую волну эпидемии коронавируса в столице. По его словам, наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом в столице фиксировалась в начале апреля. Однако к настоящему моменту обстановка стабилизировалась.

«Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — пояснил Собянин.

Кроме того, мэр Москвы выразил уверенность, что к началу осени будет доступна вакцина от коронавируса, что позволит защитить жителей столицы от инфекции.

«Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины», — добавил Собянин.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 10,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 510 тысяч человек.

В России зафиксировано более 654 тысяч случаев, 9,5 тысячи человек умерли. Более 422 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.