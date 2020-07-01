Астролог предупредила россиян об опасности лунного затмения

Москва, 1 июля. Астролог Марина Мещерская заявила, что лунное затмение является неудачным временем для важных дел.

Цикл лунных затмений начался 5 июня и закончится 5 июля. Его можно увидеть в 07.29 по московскому времени. Если предпринять какие-то действия, это может привести к краху.

«До 5 июля постарайтесь не совершать важных дел и операций. Вы можете ошибиться и потом пожалеть об этом», — заметила астролог, ее слова передает «Пятый канал».

По словам эксперта, опасность затмения усиливается тем, что совпадает с 15-ми лунными сутками. В это время люди могут чувствовать повышенную эмоциональность, раздражительность. Они могут совершать необдуманные поступки.

Но сразу после этого времени наступает благоприятная фаза. С 6 по 14 июля вам должна сопутствовать удача. В это время можно делать то, что планировали.

Мещерская также добавила, что во время ретроградного Меркурия до 12 июля нужно быть внимательными в обучении и в осуществлении сделок.

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