Иран отправил в Интерпол ордер на арест Трампа

Тегеран, 1 июля. Процесс международного уголовного преследования американского президента Дональда Трампа инициировали в Иране.

После того, как американский ударный дрон совершил в Ираке ракетную атаку на иранского генерала Касема Сулеймани, в Тегеране пообещали дать достойный ответ США на их преступление, которое вызвало широкий резонанс в мире и продемонстрировало беспринципность Вашингтона в устранении своих противников.

В итоге иранские силы нанесли ответный ракетный удар по иракской военной базе США. Однако недавно стало известно, что на этом иранская сторона не остановилась и имеет твердое намерение покарать всех лиц, причастных к убийству, в том числе и американского президента.

Прокуратура Тегерана уже выдала ордеры на арест в отношении 36 человек, причастных к ракетной атаке на иранского генерала. В данной ситуации примечательно, что список лиц, которых Тегеран рассчитывает посадить на скамью подсудимых, возглавляет президент США.

«Об этом решении, которое, кажется, никогда не осуществится, был официально информирован Интерпол. Человек номер один в списке из 36 лиц — президент США Дональд Трамп», — отметили СМИ.

Помимо того, что Иран отправил в Интерпол ордер на арест нынешнего американского лидера, привлекает внимание и тот факт, что «слежение за исполнением ордера на арест будет продолжаться и после окончания срока президентских полномочий Трампа».

Существует риск повторения с Трампом истории чилийского диктатора генерала Аугусто Пиночета, который в 1998 году во время лечения в Англии был задержан на основании обвинений с испанской стороны в убийстве им граждан Испании во время переворота в Чили и после него.

Ранее военный эксперт Борис Рожин прокомментировал изменение положения дел в Ираке после обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном из-за убийства американцами иранского генерала Сулеймани.