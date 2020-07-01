Порошенко заявил, что гордится приказом о вооруженном наступлении на Донбасс

Киев, 1 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил гордость по поводу того, что отдал приказ о вооруженном наступлении на Донбасс в 2014 году. Об этом он заявил, выступая на митинге у здания Государственного бюро расследований (ГБР), куда прибыл на допрос.

Поводом для гордости бывшего президента стали пункты обвинения, инкриминируемые ГБР.

«Меня обвиняют в том, что я как (верховный. – Прим. ФАН) главнокомандующий в июне 2014 года отдал приказ на вооруженное наступление Вооруженным силам, освободив треть оккупированного Донбасса! Пишите: я признаю эту вину. Более того, я горжусь ею», — сказал Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что гордится провокацией, устроенной в Керченском проливе в 2018 году.

«Они обвиняют меня, что я дал приказ военным кораблям Украины двигаться через украинский Керченский пролив в украинское Азовское море, чтобы защитить украинские города Мариуполь и Бердянск с моря! Пишите: я признаю эту вину и горжусь ею», — добавил бывший президент Украины.

Также политик выразил готовность «признать свою вину» и в других обвинениях, предъявляемых Госбюро расследований. При этом на допросе в ГБР Порошенко отказался давать показания и брать повестки на последующие следственные действия.