Тодоренко рассказала, за что испытывает вину перед сыном

Москва, 1 июля. Популярная телеведущая Регина Тодоренко поделилась в своем профиле в Instagram переживаниями по поводу разлуки с маленьким сыном.

По словам ведущей, она на три дня уезжает в командировку по работе. Ребенка звезда оставит на супруге, певце Владе Топалове. Теледива не боится оставлять малыша с отцом и уверена, что они прекрасно проведут время без нее.

При этом звезда программы о путешествиях «Орел и решка» призналась, что тяжело переживает расставание с сыном, которому в конце года исполнится два года. Ее тревожит, что она может пропустить новые слова и фразы, которые произнесет малыш.

«А вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров. В общем я — типичная сумасшедшая мамуля, которая тревожится по любому поводу, особенно если дело касается разлуки», — написала 30-летняя звезда.

Знаменитость добавила, что испытывает чувство вины, когда уезжает на работу, и не знает, как справляться с этим ощущением.

Регина Тодоренко несколько лет встречалась с Владом Топаловым. В октябре 2018 года пара официально оформила свои отношения, но празднование свадьбы отложили на лето. В конце 2018 года у артистов родился сын, которого назвали Михаилом.