Баранец назвал «мышиной возней» вывод из Германии 9,5 тыс. военнослужащих США

Вывод из Германии 9,5 тысяч военнослужащих США на самом деле «мышиная возня» и никак не способствует усилению Вашингтона в противостоянии с Москвой. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал слова официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана о том, что передислокация 9,5 тысяч американских военных из Германии усилит сдерживание России. Кроме того, утвержденное американским президентом Дональдом Трампом решение позволит укрепить НАТО, получить поддержу со стороны американских союзников, а также улучшит стратегическую и оперативную гибкость США в Европе.

Министерство обороны США планирует в ближайшее время провести брифинги в Конгрессе по этому вопросу, а затем консультации с союзниками по НАТО.

Военный эксперт Виктор Баранец напомнил, что группировка войск США в Германии насчитывает 52 тысячи человек, и из них примерно 12 тысяч — это гражданский персонал. Военнослужащих там около 40 тысяч человек, и примерно 9,5 тысяч Трамп собирается выводить.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал очень знаковое заявление, сказав о том, что, хотя вывод войск Трамп обозначил, непонятно — в какие сроки и куда. Вариантов может быть несколько: А — перебросить в Польшу, Б — вернуть в США, В — рассеять по другим странам НАТО в Европе. Столтенберг также пожаловался, что 9,5 тысяч человек — это люди, у которых пока еще не решен вопрос с жильем в США, и поэтому вывод может затянуться. Тут невольно вспоминаешь 500 тысяч советских солдат и офицеров в Германии, когда их выгоняли в пустые и голые поля Туркмении или в Сибирь на неподготовленную базу», — отметил Баранец в комментарии ФАН.

На самом деле военный обозреватель считает, что вывод 9,5 тысяч человек — это для США «мышиная возня».

«Такое количество военнослужащих погоды в Европе не сделает, и совершенной глупостью выглядит вопрос об укреплении США в противостоянии России за счет этого. Если военные поселятся в Польше, где недалеко граница с Белоруссией, то этот шаг еще как-то можно будет понять с точки зрения содействия сдерживанию России», — выразил мнение собеседник ФАН.

Однако в этом решении есть еще несколько важных моментов для политики США и НАТО в Европе.

«С одной стороны, выводя такое количество военнослужащих из Германии, Трамп решил явно припугнуть Германию за то, что она не платит 2% в казну НАТО. С другой стороны, американский президент хочет показать другим членам альянса, чтобы они не выступали против присутствия войск США в своих странах и исправно платили в казну НАТО», — сказал он.

Несмотря на то, что эта новость часто муссируется в СМИ и Трамп уже неоднократно говорил о подобных намерениях, за ними не всегда сразу идут какие-то действия Белого дома, говорит Баранец.

«Трамп еще уверял, что выведет войска США с территории Афганистана, но до сих пор этого не сделал. Не исключено, что сейчас появится какой-то фактор, который заставит Трампа отменить свое решение. К тому же здесь еще нужно учитывать внутриполитическую ситуацию в стране, когда президент США таким образом играет на своего избирателя. Он ведь возвращает детей и отцов домой. Впереди выборы, поэтому своей армии нужно бросить жирный кусок мяса для набора голосов. Трамп тут выглядит как политический конъюнктурщик», — добавил военный эксперт.

Ранее Трамп сообщил, что США намерены уменьшить количество своих военнослужащих в ФРГ до 25 тысяч человек, если Берлин не будет платить за его содержание воинского контингента и не увеличит оборонный бюджет в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. Глава Белого дома раскритиковал руководство Германии за то, что оно, по его мнению, тратит недостаточно средств на поддержание коллективной безопасности стран Североатлантического альянса.

В российском МИД РФ пообещали, что Москва примет меры безопасности в ответ на возможную переброску войск США из ФРГ в Польшу. Как заявил замглавы ведомства Александр Грушко, Россия внимательно следит за анонсами, которые звучат из Вашингтона касательно передислокации американских войск.