Как наказать Facebook. Роман Носиков о своем методе, которым вооружились демократы США

Американское издание The New York Times сообщило о падении акций Facebook. В новости — никакого сочувствия. Напротив, материал явно содержит злорадные интонации.

Причина такого отношения американской газеты к американской же социальной сети заключается в разногласиях по вопросу свободы слова. Дело в том, что не так давно Facebook заявил: он не намерен цензурировать контент своей сети больше, чем это было раньше. И за это крупнейшие рекламодатели объявили ему бойкот.

«Бойкот рекламодателей в социальных сетях набирает обороты, а основной мишенью является Facebook. Маркетологи выражают беспокойство по поводу того, как он справляется с дезинформацией и ненавистническими высказываниями, включая его разрешительный подход к проблемным постам президента Дональда Трампа», — описывает это The New York Times.

Facebook не заткнул рот президенту США — и за это Starbucks, Honda, Levi Strauss, Microsoft, Adidas, Ford и Unilever отказались от рекламы у Марка Цукерберга. К аналогичному шагу готовятся Procter&Gamble и несколько других крупных рекламодателей.

Дела идут настолько хорошо, что английская «Би-би-си» публично задается вопросом: не сможет ли бойкот убить Facebook? И само отвечает:

«Дэвид Камминг из Aviva Investors заявил в программе «Би-би-си сегодня», что потеря доверия и отсутствие морального кодекса могут «разрушить этот бизнес». В пятницу цена акций Facebook упала на 8%, что сделало гендиректора Цукерберга, теоретически по крайней мере, на 6 млрд фунтов стерлингов беднее».

В качестве образцов поведения, которым Цукербергу предлагается следовать, чтобы восстановить отношения с рекламодателями, BBC приводит следующие:

«В этот понедельник Reddit запретил форум The_Donald как часть более широкого преследования «subreddits», члены которых подвергаются преследованиям и угрожающему поведению. Сообщество не было официально связано с президентом, но помогло широко распространить поддерживающие его мемы до того, как Reddit предпринял шаги по ограничению доступа к постам. Кроме того, Twitch временно заблокировал аккаунт, управляемый кампанией Трампа».

Иными словами, Цукербергу предлагается определиться, с кем он — с Демократической партией или с Белым домом. И, обзаведясь спасительным для бизнеса «моральным кодексом», ввести против президента США политическую цензуру, лишив его возможности агитации в соцсетях и оставив эту роскошную поляну за демократами с их Джо Байденом.

Facebook пока не сдается. В условиях бойкота сеть пытается найти новые источники финансирования и даже ввела невиданные способы монетизации — платные подписки, рекламу In-Stream и внутреннюю валюту…

А пока у Добра с Еще Большим Добром идет выяснение отношений, вправе ли что-то там вякать президент ядерной сверхдержавы или нет, нам есть о чем поговорить.

Выборы в США (а все вышеперечисленное — ничто иное как инструменты избирательной кампании американских демократов) прекрасно иллюстрируют не только важность социальных сетей в современном обществе, но и разнообразие средств, на которые готовы пойти наши уважаемые партнеры, чтобы эти сети контролировать.

И ведь это пока только первые судороги предвыборной гонки. Дело еще очень далеко от апогея. По мере приближения к заветному дню голосования 3 ноября борьба будет только обостряться, и вскоре, я полагаю, мы увидим такой накал Свободы и Ценностей, что живые позавидуют мертвым.

Но не только в этом дело. В конце концов, выборы пройдут, но последствия-то — останутся. Как и закрепленные мемы, стереотипы, образы и паттерны.

Сохранятся американские санкции против России. Никуда не денется ЛГБТ-лобби, вынудившее ведущие автоконцерны мира окрасить себя в радужные цвета.

Не исчезнет сама собой и проблема с безопасным Интернетом, на который имеют полное право наши дети. Просто он должен отвечать критериям безопасности, принятым в России, а не в США. Но готовы ли американские сервисы смириться с тем, что это наши дети, а не их?

Останутся массовые нарушения прав человека в Крыму. Это я не про вой обиженных исламистов, а про блокировку сервисов Google на полуострове и про то, что никто за это наказан так и не был. А должен был, и причем наглядно. Так, чтобы до самого тупого дошло.

Здесь я не могу не отметить, что Демократическая партия США использует именно тот метод давления на Facebook, который дважды был предложен вашим покорным слугой — в 2019 и 2020 годах.

Самопроцитируюсь:

«Давайте закроем для Facebook и YouTube российский рынок рекламы. Давайте примем закон, который назовем, например, «законом Скрипача» (чтобы знали, за что именно). И этим законом — за нарушение прав российских граждан на свободу слова, за дискриминацию, за разжигание ненависти, за призывы к убийствам русских — запретим Facebook и YouTube оказывать рекламные услуги для российской аудитории (для иностранной можно оставить — нельзя ограничивать наших производителей в средствах конкуренции за чужие рынки). А нашим физическим и юридическим лицам запретим эти услуги заказывать и оплачивать — пусть инвестируют в российские соцсети».

И вот еще:

«Американские корпорации получают с российского рынка вполне ощутимый поток денег — и за платные услуги, и за рекламу. Способность перекрыть этот поток — а как раз такая возможность у России есть — это достаточный рычаг воздействия на политику той или иной компании в отношении российских пользователей».

Я направил эти предложения всем известным мне депутатам Государственной думы. В том числе и тем, которые возмущались цензурой, устраиваемой американскими соцсетями в отношении россиян — как граждан, так и СМИ.

И знаете, что?

Ничего. Нулевой интерес.

А теперь этот самый инструмент прямо на наших глазах используют наши уважаемые западные партнеры — русофобы и покровители украинских неонацистов. Используют вполне эффективно.

Да, наши требования и их цели — взаимоисключающие. Но это означает лишь, что в случае продолжения политики давления на соцсети те начнут дробиться на сектора, примерно соответствующие государственным границам. Если, конечно, одна из противоборствующих сторон безоговорочно не сдастся другой.

Кто же сдастся? Тот, кто не борется.