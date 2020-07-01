Украине предсказали новый майдан после скандального заявления Порошенко

Москва, 1 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко, допуская скандальные заявления о войне в Донбассе, провоцирует общество страны на новый Майдан. Такую точку зрения озвучил политолог Владимир Корнилов.

В интервью изданию «ПолитРоссия» эксперт напомнил, что совсем недавно Порошенко, на котором висит основная ответственность за многочисленные жертвы в Донбассе, остался без отца.

«Пусть задумается, если не понимает, что такое горе, когда теряешь своего родного и близкого. Пусть подумает, сколько десятков, тысяч людей потеряли своих родных и близких на этой страшной войне, которую он развязал и которой конца и края не видно. Может что-то когда-то у него в груди екнет», — отметил Корнилов.

Громкие высказывания бывшего украинского президента и внезапное возвращение в политику Александра Турчинова, ставшего главой избирательного штаба партии «Европейская солидарность», стали источником слухов о подготовке нового Майдана. По словам Корнилова, соратники Порошенко этого даже не скрывают.

«Подтягивают и нацкопрпус к себе поближе, и всевозможных силовиков. Во всяком случае такой сценарий они не отбрасывают. И если ситуация будет для них критической, то, конечно, устроят какую-то заваруху. А уж если Порошенко в самом деле будет арестован, что вряд ли конечно», — пояснил политолог.

Ранее экс-президент Украины заявил, что гордится решениями о войне в Донбассе и устроенной в Керченском проливе провокацией. Данные действия в отношении Порошенко инкриминирует Государственное бюро расследований, куда он накануне пришел на допрос.