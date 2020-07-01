Звездный психолог рассказал, как Асмус могла сохранить брак с Харламовым

Москва, 1 июля. Информация о том, что алкоголизм и игромания Гарика Харламова стали причиной его развода с Кристиной Асмус, может использоваться в качестве официальной версии для СМИ. Об этом заявил звездный психолог Евгений Вольтов.

По его мнению, воспринимать эти обоснования разрыва отношений всерьез не стоит.

«Если честно, сам я с ребятами лично не знаком и не знаю всех обстоятельств их личной жизни. Но, смотря на их пару, я могу сказать, что есть такое понятие, как официальная версия. То есть оглашаются несколько весомых причин только для того, чтобы у общественности не было к ребятам вопросов. А об истинных причинах развода мы узнаем только лет через пять в журнале «Караван историй», — пояснил психолог в комментарии «ПолитРоссии».

Вольтов считает, что если бы резидент Comedy действительно страдал от пагубных зависимостей, Асмус могла бы помочь ему с их преодолением и сохранить брак, а не стала бы сразу действовать так радикально.

«Если говорить о вредных привычках, то супруги, конечно, должны поддерживать друг друга в борьбе с этими зависимостями. Но это возможно только в том случае, когда человек, находящийся не в ладах с алкоголем, действительно просит о помощи. В такой ситуации развод — это не выход. Но если второй супруг не хочет себе помочь и все время попадает впросак, пока другой безуспешно пытается ему помочь, то смысла в этом никакого нет», — уточнил он.

О том, что Харламов игроман и зависит от алкоголя, ранее заявила музыкальный продюсер Олеся Сазыкина, которая в 2003 году работала вместе с юмористом. По ее словам, резидент Comedy очень азартен и является большим любителем спиртных напитков — раньше не позволял себе пройти мимо рюмки, пишет kp.ru.