Диетолог предупредил о серьезных последствиях диеты Фадеева

Москва, 1 июля. Врач-диетолог Алексей Ковальков раскритиковал метод похудения музыкального продюсера Максима Фадеева, похваставшегося скинутыми килограммами, и рассказал о серьезных последствиях использования диеты артиста.

Несколько дней назад продюсер опубликовал в своем профиле в Instagram фотографию после похудения. Артист написал, что сбросил сто килограммов, и поделился секретом похудения. По его словам, основным компонентом в похудении стала горячая вода.

Доктор медицинских наук подчеркнул, что самостоятельно похудеть за полгода на сто килограммов без вреда для организма невозможно. Он призвал россиян не воздержаться от такого метода похудения, поскольку можно заработать много проблем со здоровьем.

«Первое вероятное осложнение — это нефроптоз, опущение почек. Второе — тромбоз и тромбоэмболия легочной артерии, в результате чего происходит смерть человека. Третье — множественное выпадение волос», — сказал профессор в видео, опубликованном в Instagram.

Ковальков также призвал не доверять публикациям о режиме питания Фадеева, так как, по его мнению, сбросить сто килограммов даже за год невозможно.

Кроме того, врач предположил, что Фадеев решился на пластическую операцию, чтобы убрать обвисшую кожу. Он указал, что на фото с похудевшим музыкантом не видно лишней кожи, хотя в его возрасте — артисту 52 года — кожа практически не потягивается.