Посол Белоруссии рассказал о деталях плана интеграции с Россией

Минск, 1 июля. Москва в прошлом году предлагала Минску в рамках углубления союзной интеграции передать на наднациональный уровень 95% полномочий, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Дипломат подчеркнул, что процесс передачи полномочий должен происходить «в разумных пределах, без ущерба суверенитету», а это предложение, по его мнению, было «полным руки вверх».

«Там было все отдать наверх», — цитирует его Sputnik Беларусь.

Семашко уточнил, что предложения принять программу углубления интеграции были выдвинуты к 20-летию подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Для этого стороны создали рабочую группу. В общей сложности рассматривался 31 проект «дорожных карт» по разным отраслям, но программу до конца так и не приняли.

«В том документе, который нам 13 февраля 2019 года предложила российская сторона, я насчитал 95% функций наднациональных», — уточнил Семашко.

По словам посла, в документе на нацуровне оставалась «пара моментов,таких как у нас милиция, у вас полиция и так далее».

«Но так не может быть», — подчеркнул он.

В качестве примера посол привел Евросоюз. Там, как уточнил Семашко, он насчитал только 18% наднациональных функций, а остальные оставались национальными.

Что касается вопросов по эмиссии, девальвации общей валюты, они, по мнению посла, должны решаться консенсусом: «Тогда не ущемляются интересы ни одной, ни другой стороны». А вот таможенное и налоговое законодательство, как считает посол, не могут быть одинаковыми в силу различий в экономике

Семашко убежден, что к вопросу передачи наднациональных полномочий нужно подходить разумно, потому что свой национальный суверенитет никто не хочет терять ни в России, ни в Белоруссии.