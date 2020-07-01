Бразильский политик понюхал женские трусы на заседании горсовета

Бразилиа, 1 июля. Политик Дитинхо до Асило из Социалистической христианской партии Бразилии в ходе онлайн-конференции со своими коллегами позволил себе нюхать розовые женские трусы.

На повестке встречи городского совета муниципалитета Браганса-Паулиста стоял вопрос незаконной вырубки лесов. Но Асило, судя по всему, леса и экология волновали в последнюю очередь. Во время заседания к нему прибыл курьер с посылкой, в которой было исподнее. Политик продемонстрировал его коллегам, не выключив веб-камеру. Поэтому все дальнейшие его манипуляции с бельем оказались записаны.

На кадрах можно видеть, как он сначала ощупывает трусы, проверять упругость резинки, а под занавес принимается нюхать их. Удивительно, но члены городского совета упорно делали вид, как будто ничего не происходит. И только когда Дитинхо потянул белье к носу, его коллега напомнил ему, что камера все это время была включена, тогда политик быстро повернул объектив в сторону.

После этого инцидента Дитинхо до Асило попытался оправдаться, заявив, что эти женские трусы были подарком от его друга, который тоже входит в городской совет.

«Это было ароматное белье из секс-шопа, поэтому я его и понюхал. Это всего лишь шутка, которая из-за моей наивности стала достоянием общественности», — заявил Дитинхо, признавшись, что у него нет практики общения с технологиями.

Он также заверил, что очень любит свою супругу и никогда бы не стал нюхать белье незнакомой ему женщины. По данным Ruposters, скандальную запись сейчас изучает горсовет. После этого в отношении Асило будут вынесены какие-либо дисциплинарные меры.