Симферополь, 1 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил украинскому президенту Владимиру Зеленскому об участии в пророческом ролике студии «Квартал 95» о Крыме.

В юмористической сценке Зеленский, общаясь с Богом, радуется, что он «хохол, а не москаль», а также тому, какие территории ему дарованы: гора Говерла, река Днепр. Но про Крым «глас свыше» ему советует забыть.

«А ведь предупреждал «глас с небес» Владимира Зеленского еще задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров», — отметил Аксенов.

Глава Крыма заметил, что одна из поправок в Конституцию России предполагает запрет на отчуждение территорий страны.

Аксенов уверен, что Зеленский давно понимает, что не сможет изменить статус российского полуострова, но продолжает играть роль президента, следуя «сценарию западных режиссеров».

«Ничего не поделаешь, работа такая – артист», — заключил глава Крыма.

В 2014 году крымчане на народном референдуме высказались за воссоединение с Россией. Голосование провели в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Однако Украина до сих пор считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, и призывает Запад поддержать ее позицию санкциями против Москвы.

Зеленский ранее заявил, что Крым вернется под контроль Киева, когда России «станет за него стыдно». Президент убежден, что если полуостров останется частью РФ, будущие поколения украинцев и россиян «не смогут нормально общаться».