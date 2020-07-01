В России упростили механизм получения госуслуг для граждан с инвалидностью

Москва, 1 июля. Граждане с инвалидностью смогут получить льготы по ЖКХ, путевкам на санаторно-курортное лечение, проезду, а также на услуги в сфере занятости и многие региональные выплаты без справок об инвалидности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«С 1 июля 2020 года упростился механизм представления в электронном виде сведений из Федерального реестра инвалидов. Ведомства, которым требуется справка об инвалидности, смогут запрашивать их через этот реестр, а не требовать от граждан предоставлять оригиналы документов на бумажном носителе, как это было раньше. В то же время сохраняется возможность предоставления документов на бумажном носителе при условии отсутствия соответствующих сведений в реестре», — пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он уточнил, что исключение требования о предоставлении справок об инвалидности для получения выплат и госуслуг касается почти 12 млн граждан с инвалидностью. Такие изменения, по словам Котякова, являются продолжением последовательной работы Минтруда по повышению доступности и сокращению сроков предоставления мер государственной поддержки.

В ведомстве также напомнили, что в июне был упрощен порядок замены средств технической реабилитации для граждан с инвалидностью. Согласно документу, кресла-коляски с электроприводом и аппараты на нижние конечности и туловище (ортезы) теперь не нужно будет направлять на экспертизу перед заменой.