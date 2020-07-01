Аналитики рассказали, когда пошатнется доллар

Государства все чаще поднимают вопрос о поисках новых альтернативных платежных средств, мировая экономика сильно завязана на долларе, считают эксперты. Подробнее о ситуации на валютном рынке — в материале Федерального агентства новостей.

Курс доллара

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 70,44 руб. По сравнению с предыдущим значением он вырос на 49 копеек.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 78,99 руб — плюс 31 копейка к предыдущему значению.

В пользу рубля

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев отметил, что сегодня торги на Московской бирже не проводятся. Однако на рынке Forex наблюдается укрепление рубля, доллар уже на уровне 70,88 руб. Таким образом, доллар теряет 0,47%. Евро торгуется на отметке 79,59 руб. и теряет 0,3%.

«Сегодня нормальная коррекционная динамика ко вчерашнему движению двух основных рублевых пар. В пользу рубля говорит и рост цен на нефть. Цены на черное золото прибавляют более 3%, плюс спад экономики России оказался не таким сильным, как ждали ранее. С высокой вероятностью, на завтрашних торгах рубль откроется в плюс», — пояснил Александр Разуваев.

Однако, заметил экономист, третий квартал всегда плохой для рубля. Кроме того, свою роль сыграли ожидания снижения ключевой ставки Банка России и риски второй волны пандемии.

«Не стоит забывать и о политике. Ближе к американским президентским выборам возможны новые санкции против России. ЦБ, конечно, будет поддерживать рубль, однако интервенции не будут слишком значимыми. Бюджету и экспортерам нужен слабый рубль. На начавшийся квартал ориентируюсь по курсу: доллар — примерно 70 рублей», — добавил Александр Разуваев.

Пошатнуть доллар

Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур считает, что доллар уже несколько десятков лет сохраняет свою силу и независимость на мировом рынке. Американская валюта — универсальный платежный инструмент, который используется для международных расчетов и обеспечен не только 14 трлн ВВП, но и огромными запасами золота. Экономист напомнил, что США занимают первое место в мире по таким запасам. Естественно, все эти факторы влияют на укрепление американского доллара.

«Чтобы произошло падение доллара, необходимо выполнить несколько условий. Главное из них — укрепление экономик других держав и повышение стоимости собственных валют. Чем выше будет ВВП страны, тем сильнее будут другие национальные валюты, а стоимость доллара будет постепенно снижаться по отношению к ним. К примеру, мы видим, что как только ситуация на нефтяном рынке начинает стабилизироваться, потребление доллара среди населения снижается, за этим следует укрепление курса рубля. Поэтому, чтобы стоимость американской валюты снизилась, необходимо укреплялись другие валюты», — пояснил Юрий Мазур.

Второй вопрос — международные расчеты. На прошедшем в Давосе Всемирном экономическом форуме уже поднимался вопрос о поисках новых альтернативных платежных средств. Сегодня мир завязан на долларе, потому что расчет по международным сделкам совершается в большинстве случаев в долларах или евро, если сделка заключается в пределах еврозоны, рассказал эксперт.

«Это значит, что сами страны, постоянно используя доллар, укрепляют его и придают большую значимость. К примеру, в Давосе производители нефти и нефтепродуктов призвали общественность к поиску альтернативного платежного средства, в качестве которого рассматривался даже биткоин. Из-за отсутствия единой утвержденной политики использования криптовалют от этой затеи отказались. А ведь криптовалюта и была создана как определенная панацея от «долларовой иглы», — добавил Мазур.

По его мнению, если страны сократят использование доллара для международных расчетов или вовсе откажутся от этого, то цена американской валюты определенно пошатнется.