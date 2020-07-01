Дочь Заворотнюк показала, где живет больная актриса

Москва, 1 июля. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала подписчикам место жительства своей больной матери. Снимки девушка опубликовала в Instagram.

На кадрах она сидит на газоне на фоне большого куста белых роз и ограды, обвитой растительностью. Снимок сделан на территории загородного особняка Заворотнюк в Крекшино.

В описании девушка вспомнила, как стилист сжег ей волосы, а также поблагодарила подписчиков за поддержку в непростой период жизни.

«Двигаемся дальше, принимаю ситуацию такой, какая она есть, волосы отрастут, обиды пройдут. А мои близкие любят меня любой. Спасибо вам огромное за поддержку. Если бы вы только знали, как это было важно для меня», — написала Анна Заворотнюк.

В ответ поклонники пожелали дочери «прекрасной няни» успехов, а самой актрисе – скорейшего выздоровления.

«Только молитесь и верьте, все будет хорошо!», «Дай бог тебе здоровья счастья успехов и процветания, и скорейшего выздоровления Анастасии Юрьевне», — отметили фолловеры в комментариях.

Анастасия Заворотнюк неожиданно исчезла с телеэкранов летом прошлого года. Позже стали появляться слухи об онкологическом заболевании, проявившемся у актрисы. Несмотря на многочисленные просьбы общественности, родственники знаменитости продолжают скрывать подробности ее самочувствия и хода лечения.