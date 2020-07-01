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Многодетная мать из Новосибирска взяла кредит ради Киркорова

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Многодетная мать из Новосибирска взяла кредит ради Киркорова

Новосибирск, 1 июля. Непутевая многодетная мать из Новосибирска Любовь взяла кредит ради концерта короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

У жительницы Новосибирска десять детей, но некоторые из них с женщиной не живут. Старшая дочь Надежда рассказала, что живет с бабушкой с двух лет, и с тревогой вспоминает жизнь с «биологической матерью». Девушка утверждает, что дома часто были посторонние мужчины, и женщина уединялась с гостями в другую комнату, а порой занималась сексом на соседних с малышами койках.

Надежда сообщила, что в начале июня ее мать получила 190 тысяч рублей в качестве пособий за детей. Но к концу месяца осталось только десять тысяч рублей. Как оказалось, часть денег женщина потратила на закрытие долгов по кредитам. Деньги у банка сибирячка брала, чтобы, в том числе сходить на концерт своего любимого исполнителя Филиппа Киркорова.

«Любовь очень любит Филиппа Киркорова, поэтому брала кредит, чтобы сходить на концерт любимого артиста и подарить ему огромный торт с его изображением», — пишет Life.ru.

Многодетная мать из Новосибирска взяла кредит ради Киркорова

Отмечается, что женщину уже лишили прав на старшую дочь. Комиссия по делам несовершеннолетних просила распространить аналогичные меры на других детей, но опека решила оставить их с матерью.

Старшая дочь Любови готова взять маленьких братьев и сестер на воспитание, а другим, по ее мнению, лучше жить в детском доме, чем с матерью.

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Источник: Life.ru
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