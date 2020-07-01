Многодетная мать из Новосибирска взяла кредит ради Киркорова

Новосибирск, 1 июля. Непутевая многодетная мать из Новосибирска Любовь взяла кредит ради концерта короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

У жительницы Новосибирска десять детей, но некоторые из них с женщиной не живут. Старшая дочь Надежда рассказала, что живет с бабушкой с двух лет, и с тревогой вспоминает жизнь с «биологической матерью». Девушка утверждает, что дома часто были посторонние мужчины, и женщина уединялась с гостями в другую комнату, а порой занималась сексом на соседних с малышами койках.

Надежда сообщила, что в начале июня ее мать получила 190 тысяч рублей в качестве пособий за детей. Но к концу месяца осталось только десять тысяч рублей. Как оказалось, часть денег женщина потратила на закрытие долгов по кредитам. Деньги у банка сибирячка брала, чтобы, в том числе сходить на концерт своего любимого исполнителя Филиппа Киркорова.

«Любовь очень любит Филиппа Киркорова, поэтому брала кредит, чтобы сходить на концерт любимого артиста и подарить ему огромный торт с его изображением», — пишет Life.ru.

Отмечается, что женщину уже лишили прав на старшую дочь. Комиссия по делам несовершеннолетних просила распространить аналогичные меры на других детей, но опека решила оставить их с матерью.

Старшая дочь Любови готова взять маленьких братьев и сестер на воспитание, а другим, по ее мнению, лучше жить в детском доме, чем с матерью.