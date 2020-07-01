Северный флот следит за учениями НАТО в Атлантическом океане

Москва, 1 июля. Российские военные следят за учениями НАТО, которые проходят в северной части Атлантического океана и Норвежском море. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной России.

«Силами и средствами Северного флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей и авиации Объединенных военно-морских сил НАТО, участвующих в учении, в северной части Атлантического океана и в Норвежском море», — говорится в сообщении.

Учения НАТО Dynamic Mongoose стартовали 29 июня на севере Атлантического океана и в Норвежском море. Маневры будут продолжаться до 10 июля. В учениях принимают участие вооруженные силы Германии, Франции, Канады, Норвегии, США и Великобритании. В маневрах задействованы пять кораблей, пять подводных лодок и 10 патрульных самолетов. В НАТО отметили, что главной целью маневров является совместная отработка боевых операций против подлодок, а также подготовка к возможному применению статьи о коллективной обороне альянса и к другим кризисным ситуациям.

Стоит отметить, что в начале мая ВМС США и Великобритании провели военные учения у морских границ России в Арктическом регионе. В маневрах были задействованы американские и британские подводные лодки. Кроме того, в учениях приняли участие американские противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. В ходе маневров военные США и Великобритании «нашли и уничтожили» подводные лодки условного противника. При этом в Пентагоне не скрывали, что ключевой целью учений является «охота» на подлодки Северного флота ВМФ России.