Киев пожалуется в Гаагу на запуск грузовых поездов по Крымскому мосту

Киев, 1 июля. Киев попросит Арбитражный трибунал в Гааге рассмотреть вопрос законности строительства Крымского моста и запуска по нему грузовых перевозок. Об этом заявила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

Дипломат безосновательно назвала открытие железнодорожного сообщения по переправе через Керченский пролив «нарушением международного права». И с возмущением пожаловалась, что согласия Украины как прибрежного государства никто не спросил.

«Будем просить Арбитражный трибунал, который рассматривает наше большое дело против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть также вопрос законности строительства и продолжение работ по функционированию этого моста», – добавила она.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате народного референдума. Его провели в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Однако Украина по-прежнему не может смириться с решением крымчан и называет полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией.

Переправу через Керченский пролив, соединяющую Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Мост является самым длинным в России, его протяженность составляет 19 километров. Работа по строительству объекта была завершена со значительным опережением графика. Как отмечает «Царьград», украинцы уже не раз угрожали взорвать Крымский мост.

Во вторник по Крымскому мосту проехали первые грузовые поезда. А автомобильное движение по переправе запустили еще в мае 2018 года. Пассажирские поезда начали ходить в декабре прошлого года. Открытие грузоперевозок, как отмечали эксперты, позволит сократить расходы на транспорт и привлечь новых инвесторов.