Одной из самых серьезных проблем в Вооруженных силах Украины было и остается массовое дезертирство. Устранить его Киев сможет, лишь прекратив гражданскую войну на юго-востоке страны. Но украинское военно-политическое руководство мириться с народными республиками Донбасса не намерено, а значит массовый «исход» военнослужащих из ВСУ будет продолжаться.

К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав доступные данные по количеству дезертиров, с весны 2014 года успевших покинуть ряды «незалежного» воинства.

«Страшный сон» армии

Дезертирство во все времена было «страшным сном» армии в мирное время. В военное же время оно превращается и вовсе в настоящий кошмар.

Отсутствие должной мотивации, деморализация и десяток иных негативных факторов, побуждающих служивого «дунуть» на вольные хлеба из казармы или окопа, были способны буквально за несколько дней «обескровить» воинскую часть до полной потери боеспособности. Если же к этому добавить известную «заразность» дезертирства: «Сосед сбежал, а мы-то чем хуже?!» — то неудивительно, что в любой стране мира отношение к собственным беглецам из ратного строя было жестким.

Современная Украина тут не является исключением. Официальная точка зрения Киева на проблематику дезертирства закреплена в 408-й статье Уголовного кодекса Украины. Процитируем ее.

«1. Дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка с той же целью на службу при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Дезертирство с оружием или по предварительному сговору группой лиц наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

3. Деяние, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет».

Несмотря на начало в 2014 году гражданской войны на юго-востоке Украины, Киев в силу разных причин только в 2018 году (после известного инцидента в Керченском проливе) решился на кратковременное (30 суток) введение военного положения в стране. Тем не менее, имеющаяся в пункте 3 статьи 308 УК Украины оговорка «или в боевой обстановке» подсказывает, что у украинских военнослужащих, сбежавших из так называемой «зоны АТО», уже с середины апреля 2014 года имелись хорошие шансы в случае поимки «присесть» на 12 лет.

Иными словами, украинские солдаты, а уж тем более офицеры, должны были столкнуться с чем-то по-настоящему ужасным, чтобы несмотря на риск подвергнуться лишению свободы на такой срок, решиться на самовольное оставление своей части или места службы после начала боевых действий в Донбассе.

Конечно, страх перед смертью в боевой обстановке вполне способен подтолкнуть человека к дезертирству, но таких беглецов в войсках бывает сравнительно мало. Армейские муштра и дисциплина, воинские уставы, УК, а также нежелание выказать свою трусость перед однополчанами вполне надежно удерживают в окопах даже самых трусливых.

Однако это правило перестает работать, превращая дезертирство в массовое явление, когда авторитет комсостава, армейская дисциплина, а равно и мотивация военнослужащего падают «ниже плинтуса». Вот тогда да — армия защитников Отчизны становится армией дезертиров. Не столько из-за личной трусости, сколько от осознания, что в казарме или в окопе «мне делать нечего», «все пропало», «я не на той стороне» и вообще — «это не моя война».

Судя по всему, нечто подобное и произошло в ВСУ весной 2014 года с началом гражданской войны в Донбассе. Ни промывание мозгов военнослужащих пропагандой Киева, ни пестование воинствующего национализма, ни существенный рост военных расходов, ни демонизация народных республик и России, ни декларируемый переход ВСУ на пресловутые «стандарты НАТО» не смогли надежно удержать украинских солдат и офицеров от бегства из-под жовто-блакитного знамени.

Более того, массовое дезертирство из рядов ВСУ продолжалось как минимум до 2019 года. Об этом свидетельствует недавно опубликованная украинской хакерской группой «Берегини» база данных дезертиров, состоящих на учете в Военной Службе правопорядка ВСУ.

Речь идет о тех дезертирах, по которым эта служба собрала доказательную базу, на основании чего они и были объявлены в розыск.

Десятки тысяч беглецов

В списке дезертиров, составленном Военной Службой правопорядка за 2014–2019 годы, значатся 6929 курсантов, солдат, матросов, сержантов, прапорщиков и офицеров. Да, и офицеров тоже: 80 лейтенантов, 74 капитана, 29 майоров, 7 подполковников и аж два полковника.

6929 дезертиров — это много или мало? На фоне декларируемой численности ВСУ в 250–255 тысяч человек, вроде бы и немного. Но если считать «тупо» по головам, то почти 7 тысяч дезертиров — это, по состоянию на май 2014-го, полностью разбежавшиеся полтора состава украинской 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

А если считать не «тупо», то все еще веселее. Среди тех украинских военнослужащих, которые самовольно оставили часть, имеются не только срочники, выполнявшие в тылу команды «Подай!» и «Принеси!», но и серьезные специалисты, которых учить и «натаскивать» приходилось далеко не один год. Да и служили эти спецы не в банно-прачечных батальонах, а в куда более серьезных подразделениях, включая, например, Региональный центр радиоэлектронной разведки «Север», 1-я отдельную танковую бригаду, подчиненный 4-й службе Специальной разведки Главного управления разведки Министерства обороны Украины 3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго, штаб оперативного командования «Юг» и т. п.

Быстро найти замену таким спецам было просто невозможно. Думается, всем понятно, как сказывалось дезертирство таких военнослужащих на боеспособности ВСУ. А уж если часть этих спецов-беглецов, являвшихся носителями секретной информации, еще и подавалась через «нейтралку» в ДНР и ЛНР, то вообще — туши свет…

А ведь подавались!

На этом, впрочем, масштабы трагедии с беглецами в силовых структурах Украины не исчерпываются. Потому что, повторимся, 6929 дезертиров — это только те, кто значится в списках Военной Службы правопорядка и на кого уже собрана доказательная база. А ведь есть еще те списки украинских дезертиров, до которых «Берегини» пока не добрались: в ВМСУ, Главном управлении разведки МО Украины, СБУ, МВД, Нацгвардии, Госпогранслужбе.

А еще есть представители высшего командного состава, объявленные на Украине дезертирами, как тот же бывший первый заместитель командующего ВМСУ Сергей Елисеев, но ради сохранения «чести мундира» в официальных списках беглецов украинской стороной не упоминающиеся.

Напомним, что со слов уже бывшего Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, к началу 2015 года за время проведения АТО прокуратура открыла 948 производств о дезертирстве по 8652 украинским военнослужащим. Это было пять лет назад. Сколько же с тех пор «утекло» служилых из всех силовых структур «незалежной»? Полагаем, что как минимум несколько десятков тысяч.

Генералам бежать некуда

Заметим, что эти люди не просто растворились в никуда. Они оставили после своего бегства многочисленные «дыры» в оргштатных расписаниях силовых ведомств Украины. Эти «пробоины» Киеву, несмотря на несколько волн мобилизации, не удалось полностью «заткнуть» до сих пор.

Равно силовым ведомствам Украины до сих пор не удалось справиться и с проблемой массового дезертирства. Впрочем, в условиях продолжающейся гражданской войны это неудивительно. Ведь только прекращение этой войны способно устранить основной комплекс причин для бегства людей из украинской армии.

Словом, украинским генералам и адмиралам надо бы о мире думать, а не о стандартах НАТО. Но кому эти генералы с адмиралами будут нужны, если в стране наступит мир? Вот потому-то (точнее — еще и поэтому) Киев, пусть и в вялотекущем режиме, продолжит воевать в Донбассе. А статистика массового дезертирства в ВСУ будет пополняться и дальше.