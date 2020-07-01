Рудковская прокомментировала статью о психическом расстройстве у ее сына

Москва, 1 июля. Музыкальный продюсер Яна Рудковская высказалась о скандале вокруг ее семилетнего сына Александра после встречи с журналистом Андреем Малаховым.

Громкий скандал вокруг семьи Рудковской разразился после публикации в издании «СтарХит» статьи, в которой высказывалось предположение о наличии у Гном Гномыча психического расстройства. Продюсера эта статья разгневала, и она обрушилась с критикой на журнал, издателем которого является жена Малахова Наталья Шкулева.

Рудковская в своем профиле в Instagram сообщила, что посетила день рождения сына популярного поп-исполнителя Филиппа Киркорова Мартина. По ее словам, на торжестве присутствовал Малахов, и она обсудила с телеведущим скандальную историю.

«Хочу еще раз напомнить, что у меня никогда не было никаких вопросов и претензий к Андрею в ситуации с лживой статьей про Сашеньку. Претензии остаются к изданию «СтарХит» и к медиахолдингу «Шкулева-Медиа», которые уже официально принесли свои извинения, но вопрос еще не закрыт! А остается на повестке дня!» — написала Рудковская в своем аккаунте.

Продюсер добавила, что это ее первый выход в свет после четырех месяцев на самоизоляции. Знаменитость продолжает работать из дома и рассчитывает, что в июле вернется в офис и к нормальной жизни.