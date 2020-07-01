Красов рассказал, как на Украине разыгрывают «карту российской угрозы» за деньги США

Россия является миролюбивой страной и никогда ни на кого не нападала, поэтому Киеву следует жить в согласии с Москвой. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Андрей Красов.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на усиление украинскими военными боеспособности войск у границ с Крымом. При этом командующий операцией объединенных сил ВС Украины Сергей Наев сообщил, что у ведомства отсутствуют данные о существовании угрозы стране с южного направления.

По словам Наева, в Киеве осознают возможности России по быстрому наращиванию военной силы рядом с украинскими границами и понимают «все сценарии развития ситуации в этом направлении». В связи с этим военные уже провели совместные действия с Национальной полицией, Службой безопасности Украины и Нацгвардией. Командующий также подчеркнул, что укрепление боевых возможностей украинских войск в южном направлении завершено.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов полагает, что таким образом украинские власти в очередной раз «отрабатывают американские деньги в надежде получить еще одну подачку от Вашингтона».

«Карта российской угрозы очень часто разыгрывается на Украине и в США, и это ни для кого не новость. В Соединенных Штатах готовятся к выборам, а поэтому об опасности со стороны Китая и России говорят как демократы, так и республиканцы. В данном случае нам всерьез не нужно воспринимать украинского военного. Российская Федерация является миролюбивой страной. Если почитать историю нашего государства, то можно выяснить, что Россия ни на кого не нападала, а только защищалась. Мы очень ценим добрососедские отношения. Тем более на территории России и Украины проживает два братских народа. Лучше жить в согласии, а не искать угрозу со стороны соседа», — рассказал Красов в беседе с ФАН.

По мнению парламентария, в словах украинского командующего есть одна доля правды: возможности вооруженных сил РФ очень высоки.

«Наша армия обладает высокопрофессиональными специалистами в каждом виде и роде войск. На оснащение вооруженных сил поступает высококлассная военная техника. Поэтому российские военные способны выполнять задачи по своему предназначению — защита нашего государства, а не нападение. Это необходимо, чтобы граждане России могли жить в спокойствии и без страха смотреть в свое будущее», — добавил он.

Ранее о возможном вторжении России на юг Украины заявил депутат Рады Ахтем Чийгоз. Мнение о том, что РФ в сентябре этого года может оккупировать Херсонскую область, высказал также американский генерал Бен Ходжес. Так же считает и экс-представитель президента Украины в Республике Крым Борис Бабин, добавляя, что для этого РФ якобы может использовать принятие поправок в Конституцию и учения «Кавказ 2020».

Журналист и политолог Армен Гаспарян объяснял, почему на Украине продолжают педалировать тему возможного «вторжения России».

Напомним, отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Власти Украины обвинили РФ в причастности к боевым действиям на юго-востоке страны. Москва отвергает все обвинения и уже неоднократно заявляла, что заинтересована в разрешении Киевом всех проблем.