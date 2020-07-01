Трамп объяснил, почему растет его злоба на Китай

Вашингтон, 1 июля. Президент США Дональд Трамп признался, что питает все большую злобу в отношении Китая из-за дальнейшего распространения эпидемии коронавируса.

«Когда я наблюдаю, как пандемия распространяет свое уродливое лицо по всему миру, причиняя огромный ущерб США, то становлюсь все больше и больше зол на Китай. Люди могут это видеть», — написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter.

Стоит отметить, что Трамп неоднократно пытался возложить на Китай ответственность за распространение эпидемии коронавируса. Американский президент утверждал, что коронавирус якобы «появился в лаборатории в китайском городе Ухань».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 10,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 510 тысяч человек.

США являются лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса. К настоящему моменту в США зафиксировано более 2,63 миллиона зараженных. Суточный прирост составляет более 40 тысяч случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.