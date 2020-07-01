Молодую жену Петросяна раскритиковали за «вдовий прикид» на лето

Москва, 1 июля. В Сети раскритиковали молодую жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову за объемное черное платье в летний сезон. Пользователи уверены, что супруга юмориста зря выбрала «вдовий прикид».

Брухунова опубликовала в своем Instagram новое фото, на котором позирует в свободном черном платье и с черной повязкой на голове.

«На мне объемное платье-облачко! Как только за окном станет немного свежее, выгуляю свое космическое совершенство. Я очень люблю нежные и сложные вещи. Из любой (даже корпулентной) девушки оно сделает невесомую фею, подчеркнув щиколотки и самые тонкие части рук — кисти. Для себя я выбрала черный цвет (платье есть и в других оттенках), так как, на мой взгляд, в нем проскальзывает нота легкого театрального драматизма», — написала супруга юмориста в посте.

Однако не все подписчики согласились с ее выбором.

«Не понимаю людей, которые летом носят черное! И вообще какой-то траурный цвет!» — высказалась zaichenok56. «Вдовий прикид! А личико хорошенькое!» — заметила annaivanova.65. «Не надевайте такую одежду! Вы молода, красива — яркий летний цвет вам больше идет. Критику надо выдерживать достойно, и раз уж вы публикуете фото в соцсетях, то и мнения и взгляды у людей разные. Кому-то нравится, кому-то — нет. А лучше уберите это фото из Instagram, пока не разлетелось по всему свету, и не добавили [к нему] какой-нибудь ужасный коммент», — посоветовала alfiyusha75.

Брухунова отреагировала на слова хейтеров.

«Меня давно не заботит, что думают ограниченные предрассудками люди», — заявила она недовольным.

Супруга Петросяна часто сталкивается с критикой в Сети. Ранее Брухунова обрушила на себя множество неприятных комментариев, отправившись подышать свежим воздухом с пакетом на голове. Позднее ее кулинарные таланты разнесла блогер Лена Миро.