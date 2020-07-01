Меркель дала понять, что Берлин отказывается воспринимать санкции США против «СП-2»

Германия спокойно и уверенно отстаивает свою позицию перед США по газопроводу «Северный поток — 2», однако Берлину в условиях обострения отношений с Западом вряд ли удастся усидеть на двух стульях между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил политолог Василий Колташов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве в Германии.

«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — сказала Ангела Меркель.

Тем самым Берлин дал понять, что не будет воспринимать санкции США в отношении газопровода как обоснованные. С такой точкой зрения выступил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Соединенные Штаты грозят ввести новые санкции и могут попытаться их ввести. Позиция Германии здесь очень важна: Берлин дает понять США, что никакие санкции с их стороны не будут рассматриваться как обоснованные в Германии. И это логично. США лезут в чужие дела, ведут себя как обычно нагло и действуют методом шантажа, но при этом никак не могут сейчас изменить позицию Германии, а она в данном случае является ключевой. Потому что от нее в первую очередь зависит, будет завершен проект или нет», — сказал Колташов в комментарии ФАН.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. США, продвигающие свой сжиженный газ на европейском рынке, активно выступают против строительства и в декабре минувшего года ввели санкции против компаний, ведущих прокладку газопровода. Швейцарская Allseas после этого приостановила работы.

«Северный поток — 2» очень важен для немецкой экономики — особенно в условиях «коронавирусного кризиса», обострившего конкуренцию, — напомнил Колташов. Позиция Берлина здесь выглядит логичной и обоснованной. Василий Колташов предсказал Германии катастрофу, если канцлер ФРГ все же «сдаст» США «Северный поток — 2» и выберет американский СПГ.

«В условиях, когда конкуренция мировой экономики обострилась и нужно держать производственные издержки на минимальном уровне, нужно быть очень рациональными в плане поставщиков. Американский СПГ — это нерациональный выбор — это выбор, который предполагает жертвенное поведение. Для Германии отказ от российского газа будет означать не только моральную катастрофу, но и увеличение издержек. К тому же это приведет к изменению поведения России в отношении немецкого бизнеса и немецкой промышленной продукции. Так что Германии совершенно не нужно идти на такие жертвы, чтобы угодить США», — объяснил эксперт.

Кроме того, Германия уже не впервые отказывает Штатам в важных для них проектах. Колташов напомнил о проекте Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП), который лоббировала американская администрация во главе с Бараком Обамой и который в Европе подвергли резкой критике.

«Германия похоронила всю эту «американскую мечту» совершенно молча, ничего толком не объясняя, тихой и сдержанной позицией. Сейчас она так же, спокойно и уверенно, отвечает Штатам», — сказал Василий Колташов.

По всей видимости, Штатам придется принять эту позицию партнера по НАТО. Правда, что будет с самой Германией в будущем — вопрос открытый. Василий Колташов считает, что Берлину предстоит определиться не только с позицией в отношении «Северного потока», но и с вектором внешней политики.