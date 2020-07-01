Политолог рассказал, что оскорбления Трампа в адрес Меркель в Германии сочли комплиментом

Москва, 1 июля. Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал эффект от ставших известными широкой публике обвинений Дональда Трампа в адрес Ангелы Меркель.

Критика канцлера Германии Ангелы Меркель, которой та в ходе секретного телефонного разговора подверглась со стороны американского президента Дональда Трампа, оказалась воспринята в качестве комплимента. Подобное мнение в эфире НСН высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя «утечку», из которой стало известно, что лидер США назвал свою коллегу «глупой» и обвинил ее в том, что «она находится в кармане у русских».

«По этой причине Меркель отказалась ехать в Вашингтон, на встречу «Большой семерки», поддерживать избирательную кампанию Трампа», — заявил по данному поводу Рар, отметив, что такое поведение канцлера еще сильнее рассердило американского президента.

Политолог заметил, что все уже успели привыкнуть к подобной манере поведения Трампа, и выразил уверенность, что данный инцидент в итоге пойдет на пользу Меркель. Продолжая развивать свою мысль, эксперт пояснил:

«Потому что Трамп — настолько непопулярный политик в Германии, даже ненавистный, поэтому любая его ругань в адрес какого-то немецкого политика рассматривается как чистый комплимент».

Резюмируя данную историю, эксперт выразил удивление не столько оскорбительными словами Трампа в адрес Меркель, сколько самим фактом их публикации.

«Больше всего в этой ситуации удивляет, что частный, строго конфиденциальный разговор самого влиятельного человека в мире — президента Америки, главы супердержавы — прослушивается. И становится достоянием общественности», — отметил Рар, указывая на то, что подобное положение дел может являться свидетельством «очень странных» событий, которые сейчас происходят в США.

Ранее Рар рассказал о реализации немецкой «стратегии спасения» во время председательства Германии в Совете ЕС.