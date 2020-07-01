Тодоренко сделала неожиданное признание в Instagram

Москва, 1 июля. Ведущая программы «Орел и решка» и блогер Регина Тодоренко сделала неожиданное признание на своей странице в Instagram. Звезда сообщила подписчикам, что мечтает стать многодетной матерью.

В предыдущем посте Тодоренко рассказала, что собирается уехать в трехдневную командировку. По словам телеведущей, она впервые оставила маленького сына на такой срок, хотя раньше блогер была готова к путешествию в любое время суток.

«В моей сумочке всегда лежал паспорт, пара нижнего белья и маска для лица. <…> Моим домом стал самолет», — вспоминает Тодоренко.

В новой публикации телеведущая отметила, что быть мамой — это непередаваемое счастье. Привыкшая колесить по миру Тодоренко призналась, что теперь ее «из дома за уши не вытянешь», потому что иначе некому будет следить за ее овощными грядками.

«Если честно, я мечтаю стать многодетной успешной мамой, ведь дети — это грандиозный мотиватор. <...> Больше нет желания хвастаться своими заслугами, чтобы завоевать внимание собеседника», — написала знаменитость.

Как оказалось, ведущая не оставила мечты о путешествиях, однако теперь Тодоренко хочет посетить неизведанные уголки планеты вместе с семьей. Знаменитость желает, чтобы через десятки лет она и ее родные вспоминали поездку на Северный полюс или рыбалку на Амазонке.

Напомним, Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Сын звездной пары появился на свет в декабре 2018 года. Совсем недавно телеведущая отпраздновала тридцатилетие и заявила, что признает «все свои ошибки».