Песков объяснил, почему Путин пришел голосовать без маски

Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом избирательном участке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая, почему глава государства пришел голосовать без маски.

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», — сказал представитель Кремля в интервью изданию «Подъем».

Песков подчеркнул, что посещение главой государства участка без маски не связано с пренебрежением мерами безопасности.

Президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам в основной закон на избирательном участке №2151 в Российской академии наук, где он по традиции голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня. Глава государства был на участке без маски и перчаток, указал НСН.

Накануне российский президент обратился к гражданам с призывом принять участие в голосовании. Он подчеркнул, что без одобрения россиян предложенные изменение в основной закон вноситься не будут.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституция стартовало 25 июня, в среду оно завершится. Решение голосовать на протяжении недели было принято для противодействия распространению коронавирусной инфекции.