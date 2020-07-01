США скупают практически все мировые запасы препарата «Ремдесивир» от коронавируса

Вашингтон, 1 июля. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о закупке препарата «Ремдисивир» на ближайшие три месяца. Отмечается, что Трамп поручил скупить практически весь объем произведенного фармацевтической компанией Gilead лекарства.

По данным издания Mirror, Министерство здравоохранения Соединенных Штатов заказало более 500 тысяч курсов лечения этим препаратом для американских больниц.

«Это составляет 100% прогнозируемого производства американской фармацевтической фирмы Gilead. 90% производства в августе и 90% производства в сентябре», — уточнило издание.

Журналисты объяснили, что «Ремдесивир» был разработан как лекарство от Эболы и оказался эффективен для лечения пациентов с коронавирусом. Препарат одобрен врачами и разрешен для использования в США, Великобритании, других странах Европы и за ее пределами. При этом во Всемирной организации здравоохранения все еще ждут доказательств тому, что американское лекарство действительно снижает летальность среди инфицированных.

«Президент Трамп заключил удивительную сделку, чтобы обеспечить американцам доступ к первому авторизованному терапевтическому средству для COVID-19, — объяснил руководитель Национальной службы здравоохранения Алекс Азар.

Ранее стало известно, что ежесуточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в США может увеличиться в 2,5 раза — до 100 тысяч выявленных случаев в день. С таким прогнозом выступил главный инфекционист США Энтони Фаучи. Сейчас прирост заболевших в США в среднем составляет около 40 тысяч человек в день.

Заболеваемость в США резко возросла в июне на фоне массовых протестов по всей стране.