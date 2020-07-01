Политолог рассказал, нанесут ли США ядерный удар по Ирану

Соединенные Штаты перед президентскими выборами будут активно нагнетать обстановку вокруг Ирана. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Удар США

Соединенные Штаты рассматривают военный сценарий против Ирана, чтобы помешать Тегерану получить доступ к ядерному оружию. С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в интервью израильскому телевидению.

Он добавил, что Вашингтон в настоящее время прорабатывает различные варианты, включая военные. Этот вариант, по его мнению, может помочь разрешить возникшую проблему.

Кроме того, Хук рассказал, что власти Соединенных Штатов считают, что СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) не является препятствием для получения Ираном ядерного вооружения. Он обратил внимание, что выход США из данного соглашения был правильным шагом.

29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави сообщил, что спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.

Вашингтон подыгрывает Израилю

Владимир Соловейчик подчеркнул, что свое интервью израильскому телевидению Брайан Хук дал с явным учетом настроений потенциальной аудитории. Для Израиля Исламская республика Иран — главный противник и основная военная угроза. Рассуждения о доступе Ирана к ядерному оружию — давний коллективный психоз всей израильской политической элиты. Американский дипломат эти настроения знает и им явно подыгрывает.

«3 ноября в США состоятся президентские выборы. Нынешний президент — республиканец Дональд Трамп — нуждается в сохранении своего «ядерного электората». Это, во-первых, американская еврейская община, где сильно влияние сионистских кругов. Во-вторых, это консервативно настроенные и глубоко религиозные избиратели американской глубинки. Для последних крайне важно, что, раз в Ветхом Завете Иерусалим назван столицей Израиля, значит, так и должно быть в современной жизни. Отсюда — и решение Трампа о переводе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, и поддержка Израиля по всем фронтам, и угрозы Ирану. Налицо и внутриполитический предвыборный фактор», — пояснил Владимир Соловейчик.

Кроме того, заметил эксперт, интервью Хука преследует цель дополнительного дипломатического давления на Иран. Аналитик обратил внимание, что оно последовало сразу после высказываний представителя иранского МИД и может смело рассматриваться как ответ ему.

«Что касается угрозы войны, то, думаю, ее в ближайшие месяцы точно не будет. Скорее всего, стороны будут делать и далее громкие заявления, дипломатически обыгрывая возможности торга вокруг ядерной программы Ирана. США и Иран серьезно ослаблены эпидемией коронавируса, вызванным ею спадом в экономике и обострением социальных проблем», — добавил Соловейчик.

Могут ли США нанести ядерный удар по Ирану в случае военного конфликта? Отвечая на этот вопрос, эксперт назвал такой поворот событий маловероятным, однако и не исключил такой вариант.