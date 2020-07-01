Продюсер рассказала о романе Харламова с участницей группы «Серебро»

Москва, 1 июля. Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина, которая в 2003 году трудилась вместе с известным юмористом, резидентом Comedy Club Гариком Харламовым, рассказала о его прошлом романе.

По ее словам, артист является весьма избирательным человеком. Продюсер считает, что он не будет прыгать в постель к первой встречной женщине.

«Он не бабник. Пассии себе он всегда выбирал осторожно. Сначала присматривался к девушке, а только потом начинал с ней флиртовать. Встречался с Ольгой Серябкиной из музыкального коллектива «Серебро». Я точно не знаю, что у них не заладилось», — подчеркнула Сазыкина.

Она добавила, что Харламов является большим любителем спиртных напитков и раньше не позволял себе пройти мимо рюмки. По данным KP.Ru, продюсер добавила, что Харламов – азартный человек. «Насколько я знаю, Гарик еще и игроман. Он специально для этого летал в Сочи, где в местных казино оставлял огромные суммы», — отметила она.

Ранее Харламов и его жена — актриса Кристина Асмус — опубликовали сообщения о расставании в своих аккаунтах в Instagram. В браке они прожили восемь лет. Харламов предположил, что могут начаться спекуляции на тему их развода, поэтому он решил прояснить сразу, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват.

Асмус опубликовала пост, в котором объяснила, является ли фейком новость о ее разводе с шоуменом Гариком Харламовым. По словам артистки, развод с Харламовым — чистая правда, а фейком как раз являются сообщения, появившиеся после и касающиеся якобы участия пары в шоу Comment Out. Асус подчеркнула, что лично приняла решение расстаться с мужем после долгих размышлений на эту тему.